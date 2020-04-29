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Илон Маск призвал как можно скорее отменить карантин в США

, 17:14 [ «Аргументы Недели» ]

Илон Маск призвал как можно скорее отменить карантин в США
Илон Маск, Nicole Kubelka via www.imago-ima/www.imago-images.de
Американский предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск призвал как можно скорее отменить ограничительные меры, которые были ранее введены в США из-за пандемии коронавируса.
 
Ранее стало известно, что из-за карантина почти полностью прекратилась работа целых отраслей экономики Соединенных Штатов, которая примерно на 70% состоит из услуг. Всего за один месяц без работы остались 22 миллиона американцев.
 
"Верните людям их свободу!" – написал Илон Маск на свей страничке в социальной сети Twitter. Он также поддержал предпринимателей Техкса, где, как ранее сообщалось, уже 1 мая могут открыться рестораны и магазины. 
ЕТ

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