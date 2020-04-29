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В Минздраве сравнили смертность от COVID-19 в США и России

, 16:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Минздраве сравнили смертность от COVID-19 в США и России
рука пациента, pixabay.com
Главный внештатный пульмонолог Министерства здравоохранения Российской Федерации Сергей Авдеев во вторник, 29 апреля, сравнил смертность от коронавируса нового типа в России и Соединенных Штатах Америки.
 
Авдеев в рамках онлайн-собрания Отделения медицинских наук РАН, которое проходило в пресс-центре МИА "Россия сегодня", подчеркнул, что на территории США умирают 88 процентов пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция", находящихся на ИВЛ.
 
По словам пульмонолога, в России таких случаев чуть больше 50 процентов.
ЕТ

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