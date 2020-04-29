Пульмонолог рассказал, что может происходить с легкими после заражения COVID-19

Пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, что происходит с легкими человека после заражения COVID-19. Эксперт подчеркнул, что во время болезни у пациента обычно возникает очень активное воспаление легких.

Зыков заметил, что учеными пока не установлено, восстанавливаются ли легкие после заражения коронавирусной инфекцией окончательно. По мнению пульмонолога, существует вероятность, что в данном органе могут возникать значительные фиброзные изменения.