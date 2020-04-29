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Пульмонолог рассказал, что может происходить с легкими после заражения COVID-19

, 16:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Москва-24

Пульмонолог рассказал, что может происходить с легкими после заражения COVID-19
легкие, pixabay.com
Пульмонолог Кирилл Зыков рассказал, что происходит с легкими человека после заражения COVID-19. Эксперт подчеркнул, что во время болезни у пациента обычно возникает очень активное воспаление легких.
 
Зыков заметил, что учеными пока не установлено, восстанавливаются ли легкие после заражения коронавирусной инфекцией окончательно. По мнению пульмонолога, существует вероятность, что в данном органе могут возникать значительные фиброзные изменения.
 
Напомним, к настоящему моменту в мире выявлены почти три миллиона случаев заражения COVID-19. Скончались более 204 тысяч человек.
ЕТ

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