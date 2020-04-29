В Сербии выявлено свыше 8,7 тысячи зараженных коронавирусом

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29 апреля 2020, 17:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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По данным министерства здравоохранения страны, в Сербии от коронавируса нового типа за минувшие сутки скончались пять человек. Таким образом, в регионе выявлено свыше 8,7 тысячи зараженных.

Всего в больницах сейчас - 2 470 человек, из них 78 находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии в стране умерли 173 пациента, выздоровели 1292 жителя.

Сербское правительство с понедельника смягчило меры по борьбе с распространением коронавируса. Гражданам старше 65 лет разрешили с 27 апреля ежедневно выходить на улицы на полчаса с 18.00 до 1.00, магазины для них открываются по четвергам с 4.00 до 7.00.

Ранее в Орловской области количество заразившихся коронавирусом увеличилось до 498 человек.