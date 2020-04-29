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В Португалии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24505 человек

, 16:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Португалии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24505 человек
pixabay.com

Сообщается: в Португалии за сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 24 505.

Известно, что в стране от коронавирусной инфекции уже скончались 973 человека, выздоровели – 1470 пациентов.

Отмечается: Наиболее сложная обстановка с вирусом в северном регионе. Действие режима чрезвычайного положения продлено в Португалии до 2 мая.

Ранее в Липецкой области коронавирусом нового типа заразились шесть работников Долгоруковской районной больницы.

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