В Португалии число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 24505 человек

Сообщается: в Португалии за сутки выявили 183 новых случая заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших COVID-19 в регионе возросло до 24 505.
Известно, что в стране от коронавирусной инфекции уже скончались 973 человека, выздоровели – 1470 пациентов.
Отмечается: Наиболее сложная обстановка с вирусом в северном регионе. Действие режима чрезвычайного положения продлено в Португалии до 2 мая.
Ранее в Липецкой области коронавирусом нового типа заразились шесть работников Долгоруковской районной больницы.