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Зеленский разгневал бабушку украинской политики

, 14:30 [ «Аргументы Недели» ]

Зеленский разгневал бабушку украинской политики

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский по требованию Международного валютного фонда подписал закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения. Это было одним из условий МВФ для предоставления Украине миллионных кредитов.

Разругавшись со своим старшим братом - Россией, Украина готова не за Крым, не за Донбасс, а за продажу Родины выменять у международного капитала средства для поддержания экономики и беднеющего населения.

Против потакания западным институтам, куда Украина и сама так стремится, выступили лидеры оппозиции, которым нет заботы о бюджете, инфляции, голода. Так, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, так чудесно театрально вставшая на очередном майдане с инвалидного кресла, потребует отмены решения президента в Конституционном суде Украины. А самому лидеру государства угрожает уголовным преследованием.

В своё время Тимошенко удалось нахватать кредитов, как сучке блох, без продажи государственных земель. Правда, рассчитывались по ним уже другие политики и правительства. Теперь Запад не хочет финансировать политически нестабильную Украину за одно лишь её стремление в Евросоюз и НАТО.

Вступление закона в силу отстрочено на июль 2021 года. Некоторые эксперты считают, что к этому времени Зеленский успеет набрать кредитов, а Конституционный суд потом отменит этот скандальный документ. Только так ли уж наивен МВФ, чтобы допустить обвести себя вокруг пальца?

ПВ

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