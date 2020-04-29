Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

В Таджикистане хотят запретить русифицированные фамилии и отчества

, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Таджикистане хотят запретить русифицированные фамилии и отчества
Фото: pixabay.com

В Таджикистане планируют запретить русифицированные фамилии и отчества. Соответствующие поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния приняли в нижней палате парламента страны.

В документе отмечается, что при регистрации имени новорожденного будет запрещено использовать в отчествах суффиксы «овн/евн» и «ович/евич», а в фамилиях – суффиксы «ов» и «ев». Отмечается, что исключения будут сделаны только для проживающих в Таджикистане национальных меньшинств.

Поправки затронут лишь детей, которые родились после принятия закона. Остальным менять фамилию или отчество не придется. Инициатива объясняется «возрождением национальных имён».

АБ

Здоровье

Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

Учёные нашли «чудо-средство» от коронавируса

Группа британских ученых заявила о новом эффективном средстве против коронавируса нового типа. Эксперты провели ряд исследований и пришли к выводу, что противовирусный назальный спрей помогает лечить инфекции, достигающие легкие.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью