В Таджикистане хотят запретить русифицированные фамилии и отчества

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29 апреля 2020, 13:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

В Таджикистане планируют запретить русифицированные фамилии и отчества. Соответствующие поправки к закону о госрегистрации актов гражданского состояния приняли в нижней палате парламента страны.

В документе отмечается, что при регистрации имени новорожденного будет запрещено использовать в отчествах суффиксы «овн/евн» и «ович/евич», а в фамилиях – суффиксы «ов» и «ев». Отмечается, что исключения будут сделаны только для проживающих в Таджикистане национальных меньшинств.

Поправки затронут лишь детей, которые родились после принятия закона. Остальным менять фамилию или отчество не придется. Инициатива объясняется «возрождением национальных имён».