Британский доктор: Пандемия коронавируса приучит людей к гигиене, в будущем это снизит заболеваемость гриппом и ОРВИ

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29 апреля 2020, 13:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Российская газета

Фото: Pixabay

Доктор Отэте Омейфе из Университета Центрального Ланкашира в Великобритании заявила, что защитные меры, принятые в связи со вспышкой коронавируса, в будущем окажут положительный эффект по снижению уровня заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом.

По словам медика, дело, в первую очередь, в гигиене, которой до начала пандемии многие откровенно пренебрегали. Как показало одно из проведенных в исследований, в Великобритании до недавнего времени только 32 процента мужчин и 64 процента женщин мыли руки после посещения общественных мест. Теперь этот показатель возрос до 83 процентов. В данном случае, как утверждает медик, не столь важно, моет ли человек руки положенные 20 секунд – это все равно стало эффективным.

Правда, на сколько именно снизится распространение ОРВИ и гриппом ученые пока не могут сказать. Во многом это связано с тем, что далеко не все заболевшие обращаются к врачам.

Ранее сообщалось, что ученые изменили мнение об окончании пандемии коронавируса в России.