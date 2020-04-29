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На Украине началась охота на ведьм, точнее на шайтанов

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

На Украине началась охота на ведьм, точнее на шайтанов

«Важнейшее разоблачение за всю историю независимости Украины». Такими словами, ни больше ни меньше, руководство СБУ характеризует недавнее задержание собственного генерал-майора Валерия Шайтанова. Его подозревают в госизмене и подготовке терактов. Якобы он передавал российским спецслужбам секретную информацию о военных операциях в Донбассе и планировал покушения на чеченского террориста Адама Осмаева и министра внутренних дел Арсена Авакова.

"то глупость и профессиональная импотенция руководства украинской контрразведки. Снова «лепят дело», которое развалится ещё до суда. Действуют ведь по шаблону. Всё как под копирку и, как всегда, без доказательств. Опять какие-то склеенные на коленке аудиозаписи и обещанные 200 штук баксов за какого-то хмыря. На какого дурака рассчитана эта чушь?!

На самом деле Шайтанов просто перешёл кому-то дорогу. Да и фамилия его подвела… Шайтан в переводе с тюркского – «чёрт», «бес». Вот бес и попутал верящих в мистику руководителей украинской контрразведки.   Cейчас на Шайтанова хотят повесить всех собак.  Идёт зачистка людей Порошенко в спецслужбах, заодно сводятся старые счёты.

В последнее время Шайтанов находился без должности, «за штатом», до особого распоряжения. По сути дела, был пенсионером по возрасту.

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