Европа слабеет и уже никогда не будет играть мировой роли, двигаясь в сторону Китая

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2020, 11:25 [ «Аргументы Недели» ]

Европейцы создали довольно странную постевропейскую систему ценностей и отношений. Она трещит по швам, потому что трещат по швам и европейский капитализм, и европейский проект, и ещё многое другое. Сейчас идёт борьба за то, куда будет двигаться Европа. В нынешнем своём состоянии она будет слабеть, вернётся на уровень европейского экономического сообщества 80-х годов прошлого века. И уже никогда не будет играть мировой роли. Это результат ошибок европейцев, их стремления к халяве.



Европейская элита с удовольствием ухватилась за нынешний кризис для того, чтобы прикрыть свои проблемы. Система, которая была создана после Второй мировой войны, была очень выгодна европейцам. Они на халяву развивались, не занимаясь вопросами безопасности за спиной США и частично даже Советского Союза. Две страны обеспечивали их безопасность. Сейчас этим в первую очередь занимаются США, а европейцы не хотят соскакивать с этой «иглы». По словам президента Совета по внешней и оборонной политике, декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергея Караганова, за годы достаточно эффективной политики американского правящего класса и правительства в Европе была создана «пятая колонна» – огромный класс людей, которые кровно заинтересованы – кто-то из политических убеждений, а в значительной степени на материальной и даже коррупционной основе – в системе полузависимости Европы от Соединённых Штатов Америки.



Юг и центр Европы будут двигаться в сторону Евразии. Германия висит, она ещё не знает, что ей делать, это самая сложная ситуация. Франция тоже, скорее всего, пойдёт сюда лет через пять. Идёт гигантская борьба внутри этих стран и борьба за Европу со стороны США. Американская элита, к которой в высшей степени принадлежит и Трамп, увидела, что они упускают господствующие позиции в мире, и пустила в ход последние ресурсы. Использует все накопленные инструменты, которые у них остались от старой системы, – финансовые, экономические, информационные. И всё для того, чтобы не допустить дальнейшего возвышения и победы Китая.



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