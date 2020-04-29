Коронавирус дал человечеству великий шанс сплотиться

Аргументы Недели → В мире 13+

29 апреля 2020, 10:51 [ «Аргументы Недели» ]

Своим прогнозом с читателями "Аргументов недели" делится кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института системного анализа РАН, участник Ассоциации футурологов России Александр Кононов.



Наихудший из возможных сценариев – разрушение цивилизации, цивилизационных институтов. Посмотрите, как сильно возросла покупка оружия в США – американцы опасаются анархии, готовятся к ней. Согласно этому сценарию, за анархией во многих странах последуют кровавые диктатуры и концлагеря.



Цена ошибок, которые человечество, в частности Россия, может совершить сегодня, очень высока. Экономика – скелет цивилизации. Нельзя преуменьшать ту опасность, которую создаёт для экономики всеобщий карантин. Необходимо срочно наладить механизмы, альтернативные ему. Это уже сделали Китай и Япония – страны, которые не обременены законами о защите персональных данных, действующими в западных государствах, в России. Возможности контроля над личностью позволили китайцам и японцам ограничить передвижение граждан, больных коронавирусом, и благодаря этому избежать всеобщей изоляции.



Последние 20 лет Александр Кононов разрабатывает теорию неуничтожимости человечества. "Идею мне подкинул американский президент Рейган, который на Генеральной Ассамблее ООН в 1987 году сказал, что человечеству нужно пересмотреть свои мировоззренческие основы и сплотиться, для чего, вероятно, потребуется нападение инопланетян. И вот теперь – слава богу, без инопланетян – мы обрели возможность для этого. До сих пор наша цивилизация демонстрировала самоуничтожение (в результате войн, геноцидов, криминала), а теперь она получила великий шанс".



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