В Германии хотят продлить ограничения на туристические поездки

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29 апреля 2020, 09:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Spiegel

фото: pixabay.com

Немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии не готово ослаблять ограничения на зарубежные поездки в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в мире. Об этом стало известно в среду, 29 апреля.

Отмечается, что федеральный кабинет министров планирует продлить ограничения на туристические поездки до 14 июня. Кроме того, МИД ФРГ согласовал данное решение с другими ведомствами.

При этом те, кто забронировал поездку заранее может отменить после принятия официального решения.

Ранее внешнеполитическое ведомство призывало не рассчитывать на скорую отмену предупреждений об опасности путешествий за границу. Сейчас ограничения действуют до 3 мая.