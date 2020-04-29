Некоторые страны могут перестать поставлять в Россию лекарства

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29 апреля 2020, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

В Минздраве считают, что из-за распространения коронавирусной инфекции возникла опасность, что некоторые государства могут перестать поставлять лекарства и медицинское оборудование в Россию.

Отмечается, что в настоящее время в стране наблюдается зависимость не только от импорта лекарственных препаратов, но и некоторого оборудования, передаёт КП. «Сохраняется зависимость от импорта оборудования, лекарств, сред, культур и т.д. для обеспечения бесперебойного функционирования отрасли», - заявили в ведомстве.

Также отмечается, что пандемия может в целом негативно сказаться на здоровье россиян, поскольку из-за нее произошла вынужденная отмена профилактических мероприятий и снижение объемов оказания плановой медицинской помощи.