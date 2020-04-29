В Германии количество заболевших коронавирусной инфекцией превысило 157 тысяч человек

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29 апреля 2020, 08:11 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Пустой вокзал в Берлине. Фото: Pixabay

Институт Роберта Коха сообщает, что число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Германии превысило 157 тысяч. Коронавирус стал причиной смерти более 6 тысяч человек.

Наибольшее количество случаев заражения выявлено в Баварии (41 830), Северном Рейне-Вестфалии (32 429) и Баден-Вюртемберге (31 336). В Берлине зафиксировано 5734 случаев заражения COVID-19.

По данным института, за сутки в ФРГ скончались 202 заболевших коронавирусом, прирост заболевших за это же время составил 1304 пациента

Институт Роберта Коха также сообщает, что за все время пандемии от коронавируса в ФРГ вылечились более 120 тысяч человек.

Ранее в Минздраве РФ рассказали, почему россияне реже болеют коронавирусом.