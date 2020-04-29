Как живет Китай после окончания пандемии, рассказала местная жительница

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29 апреля 2020, 07:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: pixabay.com

В Китае начали снимать введенные из-за коронавируса ограничения, однако жизнь пока так и не вернулась полностью в привычное русло. «Это похоже на полурежим», - считает местная жительница Нэнси Логан.

Женщина отметила, что жизненно важные организации уже возобновили работу, однако в местах большого скопления людей до сих пор проверяют температуру и требуют ходить в защитной маске. Также перемещения продолжают отслеживать через специальные приложения.

«Многие объекты все еще закрыты, так как работают по более строгим правилам. Однако город определенно возвращается к жизни. Не думаю, что жизнь станет прежней. Лишь надеюсь, что она будет похожа на ту, которая была до пандемии», - говорит Логан.