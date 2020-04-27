Аргументы Недели → В мире 13+
За сутки в Китае зарегистрировали всего три случая заражения коронавирусом
27 апреля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Аргументы Недели → В мире 13+
27 апреля 2020, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"
Ульяна Меньшикова
Елена Середа
Олег Фочкин
Юля Инамора
Здоровье
Общество
К утру 27 апреля в мире зафиксировано 2 997 185 случаев заражения…
Когда в результате регулярных мутаций коронавирус выродится сам по…
Восьмисерийный телефильм «Зулейха открывает глаза» по одноимённому…
Корреспондент «Аргументов недели» оказался действующим лицом режимов…
Деревня Макеиха, в которой от силы сотня человек, с весны оживает…
В связи со 150-летием В.И. Ленина рунет кипит спорами об этой…
Совсем скоро мир отметит 9 мая! День Победы! Балтийское бюро…
Через месяц-другой эпидемия, скорее всего, сойдёт на нет: у нас…