За сутки в Китае зарегистрировали всего три случая заражения коронавирусом

За минувшие сутки на территории Китая было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За 24 часа от коронавируса вылечились 80 пациентов, летальных случаев не было.

В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР подчеркнули, что два новых случая заражения в КНР являются ввозными, а еще один – локальный.