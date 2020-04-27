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За сутки в Китае зарегистрировали всего три случая заражения коронавирусом

, 07:49 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

За сутки в Китае зарегистрировали всего три случая заражения коронавирусом
анализ крови, pixabay.com
За минувшие сутки на территории Китая было зарегистрировано три новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За 24 часа от коронавируса вылечились 80 пациентов, летальных случаев не было.
 
В государственном комитете по вопросам здравоохранения КНР подчеркнули, что два новых случая заражения в КНР являются ввозными, а еще один – локальный.
 
В настоящий момент в Китае в общей сложности зарегистрировано 1636 ввозных случаев COVID-19, болеют 627 человек, 22 пациента находятся в тяжелом состоянии, 1009 человек вылечились. Ни один человек, въехавший в КНР зараженным из-за рубежа, не умер.
ЕТ

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