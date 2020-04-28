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Власти Болгарии намерены 1 июля начать летний туристический сезон

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Власти Болгарии намерены 1 июля начать летний туристический сезон
пляж в Болгарии, pixabay.com
Власти Болгарии планируют 1 июля текущего года начать летний туристический сезон. Соответствующую информацию предоставила во вторник, 28 апреля, министр туризма страны Николина Ангелкова.
 
Подготовка к позднему туристическому сезону начнется в Болгарии в середине мая. Отмечается, что в формировании ВВП страны доля туризма составляет 12 процентов, именно поэтому власти считают важным как можно скорее восстановить данную сферу.
 
Напомним, к настоящему моменту на территории Болгарии выявлено 1 387 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 58 пациентов.
ЕТ

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