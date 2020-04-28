Власти Болгарии намерены 1 июля начать летний туристический сезон

Напомним, к настоящему моменту на территории Болгарии выявлено 1 387 случаев заражения коронавирусом нового типа, скончались 58 пациентов.

Власти Болгарии планируют 1 июля текущего года начать летний туристический сезон. Соответствующую информацию предоставила во вторник, 28 апреля, министр туризма страны Николина Ангелкова.

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