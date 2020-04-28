В СМИ появилась информация о том, что многие страны мира опасаются дефицита российской пшеницы. Государства пытаются нарастить объемы импорта, но в настоящий момент это не представляется возможным.

Ранее спрос стран на пшеницу удовлетворяли российские поставщики, однако данное окно "быстро захлопнулось", передает kp.ru.

Напомним, в конце марта текущего года Министерство сельского хозяйства России выдвинуло идею установить ограничения на экспорт зерна с целью сдерживания роста цен на него. До 30 июня включительно РФ сможет продать не более семи миллионов тонн пшеницы за границу, уточняет Bloomberg.