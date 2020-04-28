Трамп не воспринял всерьез предупреждения спецслужб США об опасности COVID-19

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28 апреля 2020, 10:13 [ «Аргументы Недели» ]

президент США Дональд Трамп, pixabay.com

Спецслужбы США в январе и феврале более 10 раз предупреждали президента страны Дональда Трампа о том, что COVID-19 представляет для американцев угрозу, однако он не воспринял эту информацию всерьез.

Журналисты, ссылаясь на действующих и бывших чиновников США, сообщили, что разведывательное сообщество страны ежедевно составляло для Трампа сводки о распространении коронавирусной инфекции и предупреждало главу Штатов об опасности, передает ФБА "Экономика сегодня".

В сводках также подчеркивалось, что власти Китая скрывают от мировой общественности реальный масштаб распространения COVID-19, а также количество погибших из-за заболевания. Трамп, однако, не обратил внимания на эти предупреждения.