Том Хэнкс и его жена поделились своей кровью для лечения больных короновирусом

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28 апреля 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ]

Том Хэнкс и его жена стали донорами плазмы для лечения больных коронавирусом. Еще в марте 63-летний американский актёр и его супруга заразились. Об этом он сам сообщил своим поклонникам в социальной сети.

Пара долгое время была на карантине, а как только результаты теста показали, что вируса больше нет, Том и Рита решили поделиться своей кровью, чтобы помочь другим людям вылечиться от коронавируса. Плазма переболевших COVID-19 содержит антитела, которые, при переливании заражённым, помогают им быстрее справиться с болезнью.