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Япония откажется от приглашения на День Победы в Россию, если дата праздника будет перенесена

, 09:50 [ «Аргументы Недели» ]

Япония откажется от приглашения на День Победы в Россию, если дата праздника будет перенесена
премьер-министр Японии Синдзо Абэ, POOL/Keystone Press Agency

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что не примет приглашение на празднование Дня Победы в России, если этот праздник будет перенесен на 3 сентября.

Соответствующую информацию во вторник, 28 апреля, предоставили осведомленные источники в японском правительстве, передает kp.ru.

Подчеркивается, что если праздник будет перенесена на 3 сентября, то фактически торжественные мероприятия будут посвящены победе над Японией, так как 2 сентября 1945 года власти именно этой страны подписали акт о безоговорочной капитуляции.

ЕТ
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