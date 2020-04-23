Экс-генерал РФ предсказал ответ Москвы в случае размещения ракет США в Японии

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23 апреля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Запуск ракеты «Томагавк» с американского корабля, U.S. Navy / globallookpress.com

Российский генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский спрогнозировал ответные действия Москвы в случае переброски американских ракет на территорию Японии. Об этом рассказывается в материале, размещенном на страницах зарубежной прессы.

Как пишет Nikkei Asian Review, в конце марта военные США попросили у конгрессменов финансирование на размещение в Индо-Тихоокеанском регионе систем, вооруженных ракетами «Томагавк». Их возможное появление в Японии будет расценено Россией в качестве угрозы национальной безопасности, отметил ставший собеседником издания Евгений Бужинский. По его словам, в этом случае Москва установит свои ракеты «где-нибудь на Чукотке, чтобы они могли достичь» Соединенных Штатов.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что китайский портал Sohu поведал о способности РФ парализовать американскую армию.