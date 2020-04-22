Sohu рассказало о способности России парализовать армию США в случае конфликта

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22 апреля 2020, 15:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: «ПолитРоссия»

Российский военнослужащий, MOD Russia / globallookpress.com

В распоряжении Российской Федерации есть средства, позволяющие ей парализовать армию Соединенных Штатов. Об этом рассказывается в материале, появившемся некоторое время назад на страницах китайских СМИ.

Как пишет интернет-портал Sohu, Москва обладает уникальным оружием радиоэлектронной борьбы, которое может нейтрализовывать космические спутники противника. Выполнившие перевод публикации журналисты «ПолитРоссии» предположили, что издание имело в виду «Комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия спутниковым системам на низких круговых орбитах» (КРБСС).

В Sohu сочли реальным вариант, при котором в случае конфликта между Россией и США первая сможет с помощью своих средств РЭБ нарушить работу системы командования врага. Это парализует американские Вооруженные силы, они не смогут противодействовать армии РФ.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что журнал The National Interest озвучил причины для ликвидации Североатлантического альянса.