Посольство КНДР в России сделало заявление о Ким Чен Ыне

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27 апреля 2020, 21:43 [ «Аргументы Недели» ]

Aleksander Safronov/Global Look Press, Ким Чен Ын

Северокорейский лидер Ким Чен Ын дарит надежду и оптимизм своим согражданам во время бушующего в мире кризиса. Об этом говорится в заявлении посольства КНДР в столице России.

"Собственно, земной шар, как говорится, подвергается эрозии из-за усугубляющейся тревоги за судьбу как нынешнего, так и будущего времени. Но есть такой очаровательный лидер, который приносит людям надежду и оптимизм. Это не кто иной, как председатель Государственного совета КНДР Ким Чен Ын", – передает ТАСС текст заявления посольства КНДР в Москве по случаю 4-й годовщины председательства Ким Чен Ына в Трудовой партии Кореи (ТПК).

Северокорейский лидер пользуется глубоким доверием и почтением своего народа, его признают как Человека мира другие страны, даже враждебные государства, отмечается в заявлении.

Заслугой Ким Чен Ына является активизация диалога КНДР с Соединенными штатами, Южной Кореей и РФ. Подчеркивается, что он "вписывает новые страницы в историю межкорейских, корейско-американских, корейско-китайских, корейско-российских отношений".

Политолог Юрий Светов рассказал, откуда и почему появляются слухи о проблемах со здоровьем северокорейского лидера Ким Чен Ына. Ранее ряд изданий распространили новость о том, что политик скончался.