В Сингапуре высчитали, когда в России закончится эпидемия коронавирусной инфекции

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27 апреля 2020, 21:33 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото: Pixabay

Сингапурский университет технологий и дизайна опубликовал прогноз, согласно которому в России эпидемия коронавируса практически полностью завершится к началу лета 2020 года.

По расчетам экспертов, пандемия коронавирусной инфекции в мире завершится к 26 ноября текущего года, в России - на 97% к 24 мая и на 99% к 4 июня.

Сообщается, что сингапурские исследователи готовят подобные прогнозы по странам, где наблюдается вспышка коронавируса, используя известную математическую модель SIR, которая, в частности, позволяет моделировать эпидемии в крупных городах.

При этом отмечается, что подобные исследования имеют чисто теоретический характер.

Ранее эксперт объяснил, почему РФ продолжит расти в рейтинге стран по числу заболевших COVID-19.