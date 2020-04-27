Зеленский заговорил о банкротстве Украины

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27 апреля 2020, 20:24 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: EL PAÍS

Владимир Зеленский на фото Globalluckpress.com/ Danil Shamkin

Президент Украины предупредил о грозящем банкротстве своей страны. Это признание прозвучало в его статье в газете EL PAÍS.

Свою статью Зеленский так и назвал «Украина принимает меры по предотвращению банкротства». Уже в самом тексте президент Украины пояснил главный тезис. Его стране грозит дефолт, если МВФ не выделит новый кредит.

«Мне приятно видеть, что наши международные партнеры - Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и другие - готовы помочь осуществить реформы, в которых срочно нуждается наша страна, а также предоставить финансовые ресурсы, необходимые для обслуживания долга. Без этого наметится призрак банкротства, который погрузит Украину в нищету», — пожаловался Владимир Зеленский в своей публикации: «Восстановление после банкротства будет долгим и трудным. Мы не можем рисковать жизнями миллионов людей, и по этой причине мы ожидаем новую программу финансирования от МВФ и Всемирного банка».

Рынки пока особо на эти признания не отреагировали. Собственно, они не реагируют ни на какие признания украинских президентов. Цена Украины на международном финансовых рынках даже ниже, чем политический вес Зеленского на мировой политической арене. Она смехотворна.

Собственно, об экономических проблемах официального Киева известно уже давно. Поэтому признание Зеленского носит больше формальный характер. Он сказал то, что все знают и без него.