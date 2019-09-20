Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//В мире 13+

Депутат Рады: проект бюджета Украины унизителен

20 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в пятницу, 20 сентября, заявил, что проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабинет министров, "унижает" учителей, воспитателей, а также детей-сирот.
 
15 сентября кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год, в котором содержится информация о росте ВВП на 3,3%, инфляцией в размере 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. В пятницу парламент принял документ к рассмотрению, предложения депутатов к нему будут приниматься до 1 октября.
 
Кузьмин подчеркнул, что проект является унизительным и попросил обратить внимание на перераспределение бюджетных расходов. По словам депутата, предлагается "отобрать" средства у детей-сирот, учителей и ученых и передать их Генпрокуратуре, Госбюро расследований, СНБО и другим силовым структурам, передает РИА "Новости".
ЕТ

//картина дня

В мире

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Пять самых вероятных причин Третьей мировой войны перечислили специалисты

Ученые обозначили пять самых вероятных причин нового глобального конфликта. Соответствующая информация содержится в публикации, которая некоторое время назад появилась в отечественной блогосфере.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.

Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…

//новости ан