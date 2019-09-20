Депутат Рады: проект бюджета Украины унизителен

Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в пятницу, 20 сентября, заявил, что проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабинет министров, "унижает" учителей, воспитателей, а также детей-сирот.

15 сентября кабмин утвердил проект госбюджета на 2020 год, в котором содержится информация о росте ВВП на 3,3%, инфляцией в размере 6% и дефицитом в 2,09% ВВП. В пятницу парламент принял документ к рассмотрению, предложения депутатов к нему будут приниматься до 1 октября.