//В мире 13+
Депутат Рады: проект бюджета Украины унизителен
20 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
//В мире 13+
20 сентября 2019, 14:07 [ «Аргументы Недели» ]
Вхождение самопровозглашенных ДНР и ЛНР в состав Российской Федерации является самым реальном прогнозом развития событий на востоке Украины. Такое мнение озвучил…
В Кремле прокомментировали задержание шамана из Якутии, который пешком отправился в Москву, чтобы «изгнать Путина». Отмечается, что мужчину задержали в Бурятии в ночь…
В мире
Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять минские договоренности. С таким призывом выступил Семен Багдасаров, бывший депутат Госдумы.
Россия должна предпринимать более активные действия по защите населения ДНР и ЛНР от Украины, отказывающейся выполнять…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
Максим Григорьев: сотрудники полиции по 5-6 минут уговаривали их сп...
Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Днем в пятницу стало известно, что Мосгорсуд изменил меру пресечения актеру Павлу Устинову, который ранее был осужден на 3,5 года по делу о вывихе…
Знатоки народной медицины рассказали о мерах профилактики инсульта головного мозга, не предусматривающих приема лекарств. Данной теме посвящена…
Культура
Олег Басилашвили, известный и любимый аудиторией советский актер, в этом году отмечает свой юбилей. Артисту исполняется 85 лет. Кто он — мрачный…
Помощница и предполагаемая возлюбленная юмориста Евгения Петросяна не перестает радовать подписчиков своими стильными нарядами. Многие заметили, что…
Специалисты в области здравоохранения обозначили нетипичные признаки проблем с сердцем. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время…
Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил причины отказа украинской делегации от подписания «формулы Штайнмайера». Переговорщики должны были подписать документ…
Украинский блогер опубликовал видео колонны бронетехники, снятое неподалеку от российско-украинской границы. Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может…
В Министерстве обороны России заявили, что российская система противовоздушной обороны в Калининградской области сможет отразить любую военную атаку, и это хорошо…
Посол Российской Федерации в Латвии Евгений Лукьянов в пятницу, 20 сентября, заявил, что санкциям рано или поздно придет конец, а искусственное сдерживание естественных…
Это оказалось слишком дорого для города. Новые жильцы запросили такую сумму за своё расселение (знали, что по воле Президента здесь будет музей Солженицына, значит…
В американском штате Мичиган комар убил 64-летнего мужчину по имени Грегг Макчесни. Согласно последней информации журналистов, в данном районе из-за укусов насекомых…
Метеоновости
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды опубликовала прогноз погоды в регионах России на предстоящую зиму. Так, синоптики рассказали…
Общество
Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: убийство в Тверской области, авария в Кирове…
Ученые провели ряд исследований о влиянии площади квартиры на состояние человека и пришли к неутешительным выводам. Согласно некоторым данным, маленькое жилье способно…
До сих пор не утихает история со «шпионским скандалом», в котором главное действующее лицо – Олег Смоленков. Кто же такой г-н Смоленков? Шпион, который передавал…
Советник президента Ирана Хесамеддин Ашена заявил, что если Соединенные Штаты Америки предпримут какую-либо военную инициативу в ближневосточном регионе, это приведет…
Кардиолог из США Элизабет Клодас рассказала, каким простым правилам нужно следовать людям, желающим привести в норму артериальное давление. Соответствующая информация…
У входа на секретную американкую базу «Зона-51» собралась многочисленная толпа уфологов. Они заявляют, что на территории объекта находятся летающие тарелки и останки…
В интернете напомнили о предсказании о конце света, которое в свое время сделал прозванный «спящим пророком» американский экстрасенс Эдгар Кейси. Соответствующую…
Начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в пятницу, 20 сентября, разочаровал москвичей. Согласно последней информации специалиста, бабьего лета в столице…
Ирина Баринова - актриса театра и кино. Окончила ГИТИС. В её творческом багаже более сорока работ в кино и на телевидении. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах…
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что одиночные пикеты на улице нисколько не мешают работе администрации президента.
Актриса Мария Миронова, которая в скором времени во второй раз станет матерью, наконец откровенно рассказала о своем муже. В сети появилось множество слухов о личности…
Роман Бессмертный, украинский дипломат, уволенный президентом Владимиром Зеленским с должности представителя Киева на мирных переговорах по Донбассу, назвал условие…
Здоровье
С наступлением осенних холодов всё больше людей замечают у себя первые признаки простуды. Главный специалист Москвы по первичной медицинской помощи Андрей Тяжельников…
Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице скриншот с предупреждением социальной сети Facebook. В нем рассказывается об интересе…
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал журналистам, как президент РФ Владимир Путин проводит свое свободное время. Оказалось, что у главы страны…
Московский городской суд изменил актеру Павлу Устинову меру пресечения в виде 3,5 лет колонии общего режима на подписку о невыезде. Тем не менее, суд, как и прокуратура…
Общество
В ряде СМИ, в том числе и на сайте «АН», была опубликована некорректная информация о праздновании и стоимости свадьбы сына Владимира Груздева. Из предоставленной…
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель днем в пятницу, 20 сентября, сделал важное заявление. По словам министра, власти страны рассмотрят возможность импорта…
Депутат Верховной рады Ренат Кузьмин в пятницу, 20 сентября, заявил, что проект бюджета Украины на 2020 год, который предлагает кабинет министров, "унижает" учителей…
Друзья Анастасии Заворотнюк рассказали о её самочувствии и о том, почему не удалось распознать болезнь на ранней стадии. Они признались, что состояние актрисы ухудшалось…
Светская львица и модель Ким Кардашьян продемонстрировала свое лицо во время обострения псориаза. Согласно последней информации, знаменитость страдает от этого…
Профессор психологии автор книги «Психологический анализ в большом футболе» Борис Хигир продолжает по просьбе еженедельника «Аргументы недели» проанализировал, насколько…
В Великобритании офисный работник обнаружил в стене паука со светящимися челюстями. Укус членистоногого может вызвать у человека спазмы и паралич. Об этом пишет…
В Перми актрисе местного академического Театра-Театра Дарье Егоровой пришлось покинуть работу из-за того, что она со сцены поддержала арестованного Павла Устинова.
В центре Москвы неизвестные злоумышленники украли у бизнесмена из карманов брюк миллион рублей. Соответствующую информацию в пятницу, 20 сентября, предоставили сотрудники…
Общество
Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения высокопоставленным полицейским, организовавшим нелегальный миграционный канал в Ялте
Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова днем в пятницу, 20 сентября, заявила, что действия Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке…
Мосгорсуд начал рассмотрение поданного Генпрокуратурой ходатайства об освобождении актёра Павла Устинова из-под ареста и изменении меры пресечения. 24-летнего молодого…
Общество
Санкт-Петербургские справедливороссы подали 14 судебных исков на подозреваемые в фальсификациях избирательные комиссии Санкт-Петербурга. Ответчики – 7 ИКМО и более…
Високосный 2020 год станет удачным для людей, рожденных под знаками Овна, Льва и Козерога. Об этом говорится в астрологическом прогнозе, который появился некоторое время…
Активнее всего за полгода путешественники ищут авиабилеты на новогодние каникулы по самым дорогим и загруженным направлениям, где экономия от ранней покупки может быть…
В пятницу, 20 сентября, заявили, что подготовка визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию идет. Соответствующую информацию предоставил пресс-секретарь…
Пользователи сети восхищаются новой фотографией известной актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой в роскошном вечернем платье. Многие подписчики сравнили артистку в этом…
Шаман-воин Александр Габышев, который собирался «изгнать Путина из Кремля», доставлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут работать…
Тысячи репортеров и редакторов, работающих в китайских государственных СМИ, проверят на лояльность генеральному секретарю ЦК Коммунистической партии Китая, председателю…
В социальных сетях появилось видео, на котором водитель автобуса бьет пассажира, а потом выбрасывает его из салона. Кадры были распространены в социальных сетях.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 20 сентября, заявила, что Россия не приемлет понятие "советская оккупация", компенсацию за ущерб от которой…
В Ростове-на-Дону семь человек пострадали при столкновении машины "скорой помощи" с легковым автомобилем. Об этом утром в пятницу, 20 сентября, сообщил представитель…
По мнению японских ученых, не нужно никаких сложных тестов, чтобы понять, доживет ли пожилой человек до восьмидесяти лет или нет. Достаточно всего лишь посмотреть на то…