В ВОЗ объяснили, чем плохо закрытие границ из-за коронавируса

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27 апреля 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

АГН Москва/Global Look Press, вакцинация

Закрытие государственных границ из-за COVID-19 привело к недостатку вакцин от других болезней. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

Гебрейесус сообщил, что уже не выполняется 14 кампаний по вакцинации. Они велись при поддержке Глобального альянса по вакцинам и иммунизации (GAVI) против полиомиелита, холеры, кори, вируса папилломы человека и желтой лихорадки, а также менингита. Без вакцин теперь тринадцать миллионов человек. В частности, ВОЗ очень озабочена ситуацией с малярией в регионе, расположенном южнее Сахары.

Ранее сотрудники ВОЗ напомнили, что именно в результате вспышки кори в прошлом году на территории Конго погибли шесть тысяч человек.