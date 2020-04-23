ВОЗ ждет эпидемии кори и полиомиелита из-за закрытий служб иммунизации

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23 апреля 2020, 18:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Российская газета"

Mikhail Pletsky/Russian Look прививка

Во многих странах в связи с пандемией COVID-19 происходят сбои в работе служб вакцинации, и этим очень озабочены в ВОЗ. Они могут повлечь за собой вспышки инфекционных заболеваний, таких как корь и полиомиелит.

Сотрудники ВОЗ напомнили, что именно в результате вспышки кори в прошлом году на территории Конго погибли шесть тысяч человек.

"Закрытие служб иммунизации вследствие пандемии COVID-19 чревато риском вспышек болезней, которые можно предотвратить при помощи безопасных и эффективных вакцин", - говорится в заявлении ВОЗ.

В ВОЗ считают, что нужно тщательнее следить за условиями выполнения прививок, но отказываться от них сейчас неразумно.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что сейчас во всем мире идет борьба с ранней стадией пандемии коронавируса.