Появилось видео истребителя на бреющем полете над пустыней

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27 апреля 2020, 17:54 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: телеграм-канал "Обратная сторона медали"

скриншот видео пролета истребителя на сверхмалой высоте

Военный самолет пролетел на сверхмалой высоте. Видео снято в пустыне с борта бронемашины. Оно появилось в телеграм-канале «Обратная сторона медали».

Кадры сняты кем-то из военных. Он двигался на бронетехнике по дороге. В какой-то момент оператора привлек внимание звук впереди, он сфокусировал объектив впереди по ходу движения машины. Спустя пару секунд мимо пронесся самолет.

«6 секунд кайфа...», — коротко прокомментировал опубликованное видео автор телеграм-канала «Обратная сторона медали».

Никаких разговоров за кадром не происходит. Каким вооруженным силам принадлежит самолет неизвестно. Когда производилась съемка не сообщается. Понятно только, что дело происходило в пустыне. Предположительно либо в Африке, либо на Ближнем востоке.

Телеграм-канал "Обратная сторона медали" специализируется на военной тематике. Ранее там появлялось видео движения военной техники в пустыне. А кроме того, публиковались снимки с намеком на работу российского спецназа в Сирии.