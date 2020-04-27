В Нидерландах число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 38 тысяч человек

В Нидерландах число случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 400. Сейчас общее количество зараженных в регионе - 38 245.
Также отмечается: за минувшие сутки в стране увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции на 43 и достигло 4518 человек. В больницах лечатся почти 10,5 тысячи пациентов.
Медики подчеркивают: зараженных в регионе больше, так как не все проходят тест на коронавирус нового типа.
Ранее в Швейцарии количество новых случаев коронавируса за сутки составило около 100 человек.