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В Нидерландах число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 38 тысяч человек

, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

В Нидерландах число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 38 тысяч человек
pixabay.com

В Нидерландах число случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 400. Сейчас общее количество зараженных в регионе - 38 245.

Также отмечается: за минувшие сутки в стране увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции на 43 и достигло 4518 человек. В больницах лечатся почти 10,5 тысячи пациентов.

Медики подчеркивают: зараженных в регионе больше, так как не все проходят тест на коронавирус нового типа.

Ранее в Швейцарии количество новых случаев коронавируса за сутки составило около 100 человек. 

 

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