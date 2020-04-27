В Нидерландах число заразившихся коронавирусом нового типа достигло отметки 38 тысяч человек

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27 апреля 2020, 16:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Нидерландах число случаев заражения COVID-19 за сутки увеличилось на 400. Сейчас общее количество зараженных в регионе - 38 245.

Также отмечается: за минувшие сутки в стране увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции на 43 и достигло 4518 человек. В больницах лечатся почти 10,5 тысячи пациентов.

Медики подчеркивают: зараженных в регионе больше, так как не все проходят тест на коронавирус нового типа.

Ранее в Швейцарии количество новых случаев коронавируса за сутки составило около 100 человек.