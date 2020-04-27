Власти Фиджи отказали в посадке самолету, который должен был забрать граждан РФ

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27 апреля 2020, 13:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Фиджи, pixabay.com

Власти Фиджи не позволили сегодня сесть самолету, который должен был забрать с острова граждан России. Соответствующую информацию днем в понедельник, 27 апреля, предоставили в Минкомсвязи РФ.

Согласно последним данным, в настоящий момент прорабатываются другие варианты возвращения граждан Российской Федерации на родину.

В начале апреля заведующий консульским отделом посольства России в Австралии, которое выполняет представительские функции по совместительству и на Фиджи, Константин Кирилин заявил, что в общей сложности за помощью в дипмиссию обратились 23 россиянина.