Семья с ребенком не может вернуться из Индонезии в Россию: «У них заканчиваются деньги на еду»

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21 апреля 2020, 10:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Житель города Шадринска Курганской области Антон Паршунас рассказал, что не может с супругой и ребенком вернуться из Индонезии в Россию из-за отмененных рейсов. По его словам, они ждут самолет уже третью неделю.

«Мы уехали в конце октября на Бали, работаю фотографом. Должны были уехать домой в начале апреля, но рейсы отменили. Сейчас перенастраиваюсь на удаленный заработок. Конечно, мы перешли на экономный вариант жития», - поделился собеседник.

Паршунас отметил, что подал заявку на вылет давно, но первые рейсы вывезли только москвичей. Мужчина добавил, что вылета с острова ждут 133 человека из нескольких областей УрФО: «Скорее всего в ближайшую неделю все-таки будет рейс до Екатеринбурга».

Кроме того, знакомые шадринца сообщили, что у его семьи «заканчивается деньги на еду», а заработать в данных условиях практических невозможно.

Правительство Курганской области заявило, что вопрос с вывозом россиян прорабатывается.

Ранее сообщалось, что вернувшиеся в Калининград местные жители улетают обратно из-за самоизоляции.