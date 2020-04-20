Вернувшиеся в Калининград местные жители улетают обратно из-за самоизоляции

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20 апреля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kgd.ru

фото: pixabay.com

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что в аэропорту Калининграда можно заметить, как местные жители и гости региона по прилету берут обратные билеты в этот же день. Отмечается, что это связано с уходом на 14-дневную изоляцию.

«Многие на самом деле не знают об обязательной самоизоляции на 14 дней. В аэропорту есть некоторые проблемы, потому что люди первый раз слышат об этом. Поэтому берут билеты и улетают назад», - пояснили в ведомстве.

Уточняется, что, начиная с 20 апреля, всех прилетающих в Калининград отправляют на карантин.

Общее число заболевших в регионе составляет 138 человек, из них 35-выздоровели, 1-умер.

Ранее были названы регионы с самым низким и высоким уровнем заражения COVID-19.