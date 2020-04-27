Украинская организация попросила у россиян гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

27 апреля 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Автомобиль скорой помощи на улицах Киева, Ovsyannikova Yulia / globallookpress.com

Общественный союз «Энергия мира!» из Киева попросил у общественных организаций России помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на Украине. Текст соответствующего письма оказался в распоряжении «Аргументов недели».

В послании, подписанном директором союза Г.Н. Гладкой, отмечается, что Украина делает все возможное для противодействия распространению коронавируса COVID-19, однако ее собственных сил недостаточно.

Общественники из соседнего государства просят россиян прислать гуманитарную помощь. Украинские клиники, в частности, нуждаются в аппаратах ИВЛ, средствах индивидуальной защиты медперсонала, тестах и оборудовании для диагностики коронавируса.

Ранее в понедельник сообщалось, что количество зараженных COVID-19 выросло на Украине за сутки на более чем девять тысяч человек.