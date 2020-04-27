На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 9009

Количество зараженных коронавирусом нового типа на Украине за сутки увеличилось на 392. Согласно данным пресс-службы министерства здравоохранения страны, общее число заболевших достигло 9009.

Известно о 220 летальных случаях на Украине. В ведомстве добавили, что 864 пациента в стране выздоровели.