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На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 9009

, 09:53 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

На Украине количество зараженных COVID-19 за сутки выросло до 9009
анализ крови, pixabay.com
Количество зараженных коронавирусом нового типа на Украине за сутки увеличилось на 392. Согласно данным пресс-службы министерства здравоохранения страны, общее число заболевших достигло 9009.
 
Известно о 220 летальных случаях на Украине. В ведомстве добавили, что 864 пациента в стране выздоровели. 
 
В министерстве здравоохранения уточнили, что больше всего зараженных коронавирусной инфекцией зарегистрировано в Черновицкой области – 1375 человек, в Киеве – 1220 пациентов, в Ивано-Франковской, Тернопольской и Киевской областях –761, 612 и 570 человек соответственно.
ЕТ

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