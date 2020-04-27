Борис Джонсон намерен смягчить карантин в Великобритании

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27 апреля 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

Борис Джонсон, Xinhua

Утром в понедельник, 27 апреля, стало известно, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который ранее переболел коронавирусом нового типа, намерен ослабить карантинные меры в стране.

Не исключено, что ограничения на территории Британии будут ослаблены уже на этой неделе.

Источник утверждает, что согласно закону, правительство страны обязано пересмотреть карантинные меры, однако, если Борис Джонсон захочет изменить ограничения раньше вышеуказанного срока или сообщить о нововведениях, он имеет право сделать это.