Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории США

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27 апреля 2020, 09:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Свободная пресса

президент США Дональд Трамп, Anna Moneymaker/Keystone Press Agency

Американский лидер Дональд Трамп категорически отверг обвинения в чрезмерно большом количестве часов отдыха и сообщил, что является самым трудолюбивым президентом в истории Соединенных Штатов.

Ранее издание The New York Times заявило, что большую часть рабочего времени Дональд Трамп проводит в спальне за просмотром телевизора и чтением газет.

Президент США в свою очередь подчеркнул, что с утра и до поздней ночи работает и не покидает Белый дом месяцами, занимаясь подготовкой торговых соглашений и восстановлением вооруженных сил. Американский лидер добавил, что за 3,5 года у власти он сделал больше, чем какой-либо другой глава Штатов.