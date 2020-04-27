Трамп назвал себя самым трудолюбивым президентом в истории США

Американский лидер Дональд Трамп категорически отверг обвинения в чрезмерно большом количестве часов отдыха и сообщил, что является самым трудолюбивым президентом в истории Соединенных Штатов.
Ранее издание The New York Times заявило, что большую часть рабочего времени Дональд Трамп проводит в спальне за просмотром телевизора и чтением газет.
Президент США в свою очередь подчеркнул, что с утра и до поздней ночи работает и не покидает Белый дом месяцами, занимаясь подготовкой торговых соглашений и восстановлением вооруженных сил. Американский лидер добавил, что за 3,5 года у власти он сделал больше, чем какой-либо другой глава Штатов.