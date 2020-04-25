Все новости >>

Аргументы Недели В мире 13+

Трамп: в США провели пять миллионов тестов на COVID-19

, 17:23 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Twitter

Трамп: в США провели пять миллионов тестов на COVID-19
президент США Дональд Трамп, Anna Moneymaker/Consolidated News Photos
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп днем в субботу, 25 апреля, заявил что в стране к настоящему моменту гражданам провели уже пять миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.
 
Американский лидер уточнил, что в США открыты и доступны множество мест, где можно пройти тестирование. Трамп добавил, что в стране проведено больше анализов на COVID-19, чем во всех других крупных странах вместе взятых. "Не верьте фейковым новостям!" – подчеркнул политик.
 
Напомним, общее количество случаев коронавируса в Соединенных Штатах превысило 900 тысяч, скончались около 52 тысяч человек.
ЕТ

Экономика

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Алекперов призвал не ждать снижения цен на бензин в России

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов призал не ждать снижения цен на бензин в России. По оценке Алексперова, сейчас в нашей стране цены на бензин стабильны, и несмотря на падение мировых цен, у нас опускаться не будут.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью