Трамп: в США провели пять миллионов тестов на COVID-19

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп днем в субботу, 25 апреля, заявил что в стране к настоящему моменту гражданам провели уже пять миллионов тестов на коронавирусную инфекцию.

Американский лидер уточнил, что в США открыты и доступны множество мест, где можно пройти тестирование. Трамп добавил, что в стране проведено больше анализов на COVID-19, чем во всех других крупных странах вместе взятых. "Не верьте фейковым новостям!" – подчеркнул политик.