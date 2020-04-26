Список симптомов коронавируса дополнен в США

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26 апреля 2020, 22:14 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, статуя свободы США

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США внесли 6 новых позиций в перечень симптомов коронавируса. Ранее CDC указывал только на 3 симптома COVID-19: высокую температуру, кашель и одышку.

Теперь в список симптомов вошли озноб, дрожь с ознобом, мышечная боль, боль в горле и потеря чувства вкуса или обоняния. Об этих симптомах часто говорили заболевшие коронавирусом. Все эти признаки могут проявляться в течение 2-14 дней после заражения.

Решение о расширении списка было принято после того, как несколько десятков врачей из различных американских штатов сообщили федеральным чиновникам, что их пациенты с коронавирусом жаловались на ранее неизвестные симптомы.

В США уже более 950 тысяч подтвержденных случаев вируса, более 54 тысяч человек умерли.

Ранее анестезиолог Алексей Бородкин рассказал, при каких возможных признаках заражения коронавирусом COVID-19 необходимо безотлагательно вызывать скорую помощь.