В штате Нью-Йорк число жертв коронавируса постепенно снижается

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26 апреля 2020, 20:34 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Нью-Йорк

Число погибших больных коронавирусом в штате Нью-Йорк (США) постепенно стало снижаться, сообщил губернатор штата Эндрю Куомо. Хотя, как он отметил, цифра смертей ужасающая.

Если две недели назад за день погибали около 700 человек, то всю прошлую неделю этот показатель не превышал отметку в 500. Всего, по данным властей, в штате скончались 16599 человек.

Также обнадеживает снижение общего числа госпитализированных - по данным на субботу это было более 12 тысяч человек, бывали дни, когда их было больше 18 тысяч.

Как указал губернатор, число госпитализированных за сутки также снижается - в субботу в больницы поступили 1087 человек.

Почти миллион человек заразившихся коронавирусом насчитали медики Соединенных Штатов. Статистику приводит ресурс Worldometers.