В США заразились почти миллион человек.

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26 апреля 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

фото: pixabay.com

Почти миллион человек заразившихся коронавирусом насчитали медики Соединенных Штатов. Статистику приводит ресурс Worldometers.

Соединенные Штаты уже не одну неделю удерживает лидерство в коронавирусной статистике. На долю США приходится треть всех диагнозов.

Накануне в этой стране за один день заразились коронавирусом 35 419. И теперь общее количество заразившихся американцев составило 960 651 человек.

Больше всего человек заразилось в Нью-Йорке: 288 313 диагнозов. Накануне сообщалось о том, что за сутки в одном только этом городе от covid скончались 437 человек. К вечеру печальная статистика увеличилась. По итогам дня умерших в финансовой столице США было уже 617 человек.