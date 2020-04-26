В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 260 человек - рекордно низкое число

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26 апреля 2020, 20:19 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, Венеция

По данным департамента гражданской обороны Италии, за сутки от коронавируса погибли 260 человек. Это самый низкий показатель, начиная с 14 марта. Общее число умерших от осложнений достигло 26 644.

Для сравнения: 27 марта на Апеннинах была зафиксирована самая высокая на сегодняшний день смертность от коронавируса - 969 человек.

Всего в Италии коронавирусом заразились 197 тыс., скончались 26 тыс., выздоровели почти 65 тыс. человек.

Ранее министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини сообщил о закрытии границ республики для иностранных туристов до конца года из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.