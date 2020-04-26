Министр культуры и туризма Италии сообщил о закрытии границ республики для иностранцев до конца года из-за COVID

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26 апреля 2020, 08:24 [ «Аргументы Недели» ]

Колизей, Рим, Италия, фото: pexels.com

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини сообщил о закрытии границ республики для иностранных туристов до конца года из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Итальянский министр в интервью газете La Repubblica пояснил, что Италия до конца года не откроет границы для иностранных туристов, и открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации и политики каждого отдельного государства.

Министр культуры и туризма Италии Дарио Франческини предположил, что в мае в стране возобновится работа музеев и главных достопримечательностей, в том числе Колизея и Помпеи, которые были закрыты из-за вспышки COVID.