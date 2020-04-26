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Коронавирусом уже начали заражаться животные

, 19:39 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: dutchnews.nl

Коронавирусом уже начали заражаться животные
фото: pixabay.com

На одной из нидерландских ферм выявлены случаи заражения коронавирусом у норок. Об этом сообщает Dutch News.

Коронавирус был выявлен в ходе осмотра животных. У двух норок начались проблемы с пищеварением. Кроме того, у них было затруднено дыхание.

Сообщается, что коронавирус мог передаться от контакта с работниками фермы. Сейчас ферма закрыта на карантин. Эта мера была введена для того, чтобы вирус не смог передаться другим животным.

Ситуация с коронавирусом до сих пор достаточно напряженная. Количество заразивших уже приблизилось к 3 миллионам.

 

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