Коронавирусом заразились почти 3 миллиона

Аргументы Недели → В мире 13+

26 апреля 2020, 13:11 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, Специальный корреспондент ] Источник: Worldometers

Париж во время пандемии на фото Globallookpress.com/ Alexis Sciard via imago-imag

Без малого три миллиона человек заразились коронавирусом за время пандемии. Таковы последние данные на нынешнее воскресенье. Статистику цитирует ресурс Worldometers.

Точное число заразившихся на момент написания публикации составило 2 931 923 человека. Треть этих данных приходится на одни только Соединенные Штаты. Там количество диагнозов на момент написания этих строк увеличилось до 960 651 человека.

Судя по последним данным, коронавирус набирает обороны только в США. Другие страны вышли на плато. На втором месте находится Испания, на третьем — Италия, на четвертом — Франция. Статистика минувших последних дней говорит о спаде развития пандемии в Европе.

В той же Испании в конце марта ежедневно выявляли от 6 до 8 новых случае заражения коронавирусом. Теперь этот показатель существенно ниже. Вчера там насчитали 3995 новых диагнозов.