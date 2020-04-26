На Украине фермеры устроили акцию протеста, перекрыли мост и засыпают дорогу огурцами

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26 апреля 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, огурцы

Фермеры в Херсонской области перекрыли Антоновский мост через Днепр в знак протеста против закрытия продовольственных рынков как в регионе, так и на территории всего украинского государства.

Фермеры возмущены закрытием местных рынков на карантин, при этом в область ввозят товары, в том числе овощи и фрукты, из других регионов. Продаются они в крупных супермаркетах.

Один из протестующих выбросил на проезжую часть огурцы, мотивируя свой поступок тем, что ему стало некуда сбывать свою продукцию. Участники акции требуют встречи с главой обладминистрации и не реагируют на призывы полиции соблюдать дистанцию и условия карантина.

Ранее командование украинской армии заявило о новых случаях заболевания коронавирусом. Шестеро военнослужащих заразились COVID-19.