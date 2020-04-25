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В ВСУ подтвердили вспышку коронавируса

, 21:12 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

В ВСУ подтвердили вспышку коронавируса
фото: pixabay.com

Командование украинской армии заявило о новых случаях заболевания коронавирусом. Шестеро военнослужащих заразились covid-19. Об этом сообщила пресс-служба медицинских сил ВСУ.

Случаи заболевания коронавирусом в украинской армии ранее не носили системный характер. До этого в ВСУ был подтвержден 31 диагноз covid. Теперь разом заразились еще 6 человек.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 6 новых случаев заболевания острой респираторной болезни Covid-19», — сообщила медицинская служба ВСУ.

На Украине ситуация с коронавирусом особенно тяжелая. Пандемия обрушилась на эту страну в самый разгар эпидемии свиного гриппа.

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