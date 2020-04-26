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Что произошло в Идлибе

, 17:07 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ]

Что произошло в Идлибе
скриншот видео из телеграм-каналов

В Сирии развязалась новая война. Турецкая армия столкнулась с сирийской оппозицией. Бои уже привели к первым жертвам.

Погибли два человека. Это результат спецоперации. Ее проводят турецкие силовики в провинции Идлиб.

По словам очевидцев, стрельба началась в окрестностях лагеря активистов на трассе М-4. В эти дни там проходила акция протеста против российско-турецкого патруля, о котором договорились Путин и Эрдоган.

Официальная Анкара столкнулась с трудностями при выполнении своих обязательств. И сейчас вынуждена применять силу для разгона митингов.

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