В Госдуме отреагировали на сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

В Госдуме оценили слухи о том, что состояние здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына резко ухудшилось. Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев посоветовал не делать поспешных выводов.
«Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», - заявил Тайсаев.
Он добавил, что в субботу, 25 апреля, была годовщина встречи лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, в честь этого главе КНДР была направлена телеграмма от Геннадия Зюганова и КПРФ.