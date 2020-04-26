В Госдуме отреагировали на сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына

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26 апреля 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Ким Чен Ын. Фото: globallookpress.com/ Photographer © White House

В Госдуме оценили слухи о том, что состояние здоровья северокорейского лидера Ким Чен Ына резко ухудшилось. Координатор группы по взаимодействию Госдумы и парламента КНДР Казбек Тайсаев посоветовал не делать поспешных выводов.

«Мы недавно встречались с новым послом КНДР в РФ, он очень грамотный, профессиональный. У нас достаточно тесные контакты. Я с ним обсудил эти новостные темы, и никакого подтверждения не получил», - заявил Тайсаев.

Он добавил, что в субботу, 25 апреля, была годовщина встречи лидеров России и Северной Кореи Владимира Путина и Ким Чен Ына во Владивостоке, в честь этого главе КНДР была направлена телеграмма от Геннадия Зюганова и КПРФ.